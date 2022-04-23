«Так тонко»: постройневшая Пегова в струящемся платье в пол с жабо предстала на публике

Актриса приехала в Санкт-Петербург, где решила покрасоваться в женственном образе.

Ирина Пегова уже много времени снимается в кино. Она не скрывает, что в свое время училась у великих мастеров своего дела — к примеру, Олег Табаков. Актриса обладает запоминающейся внешностью.

Ей довелось играть с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Также не раз она участвовала в разных телевизионных шоу. Артистка показала настоящий класс на танцполе и на льду.

больше по теме Просто леди: Пегова в струящемся платье в пол с кружевами подчеркнула постройневшие формы Актриса восхитила поклонников женственным образом.

Примечательно, что еще год назад Ирина могла похвастаться нестандартной фигурой. Однако ей удалось похудеть. Теперь она все чаще носит лосины и короткие платья. Актриса всегда подчеркивает свою женственность.

А вот 23 апреля она приехала в Санкт-Петербург. Пегова после спектакля запечатлелась в струящемся платье в пол цвета хаки с жабо. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она также сделала прическу в виде длинной косы с боку.

«Питерская публика, самая благодарная публика! Спасибо, что вы так тонко чувствуете, слышите и дышите», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали актрису комплиментами. «Русская красавица!», «Красавица, такая нежность, весенняя свежесть», «Самая красивая, очаровательная», «Весенняя», «Как вам идет все», «Косы роскошная», «Ох, какая стройная», «Выглядите изумительно», «Сколько очарования», «Ирина, богиня наша», «Просто бесподобна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!