Ирина Пегова в жакете с принтом pied-de-poule и алых сапожках предстала на хоккейном матче

Актриса приехала поболеть за ЦСКА. Она оторвалась с подругами.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Не так давно артистка снялась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Натальей Рудовой.

Примечательно, что Ирина обладает нестандартной фигурой. Однако это не помешало ей показать класс на шоу «Танцы со звездами» и дойти до финала в «Ледниковом периоде».

больше по теме Ирина Пегова в алом пальто и ботинках на толстой подошве прогулялась с повзрослевшей дочкой по Москве Актриса устроила вечерний променад по Красной площади. С ней была единственная дочка Татьяна.

В последнее время Ирина зачастую участвует в разных мероприятиях. Она делится кадрами с прогулок с дочкой Татьяной. Актриса похудела, поэтому выбирает более облегающие наряды.

6 апреля она отправилась на хоккейный матч ЦСКА против СКА. Пегова пришла болеть за «красных». Она облачилась в джинсы, водолазку и сапожки алого цвета. Модный жакет с принтом pied-de-poule подчеркнул ее талию.

На трибунах с ней были подруги. Актриса громко радовалась каждой забитой шайбе. В итоге она покинула арену с хорошим настроением.

«6:2 все по домам, завтра первый съемочный день в новом кино! Утром поделюсь», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина Многие адресовали ей комплименты. «Вы прекрасно выглядите», «Вы даже на стадионе смотритесь гармонично», «Ира, какая же вы — улыбчивая», «Женщина-весна», «Стройняшка, очаровашка», «Какая же вы! Милая, воздушная, яркая. Девушка-мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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