Уплетает овощи и лимоны: Кудрявцева засняла, как дочка ужинает в Турции

Телеведущая поделилась кадрами из отпуска. Она наслаждается теплой погодой вместе с подругами и наследницей.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит свою работу. С 18 лет блондинка живет в Москве и за минувшие годы успела пообщаться как с Аллой Пугачевой, так и с Виктором Дробышем.

Она знает многие танцы, так как ведет шоу «Секрет на миллион». А вот о своей жизни блондинка рассказывает редко. Она счастлива в браке с Игорем Макаровым. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария.

Еще недавно Лера была в Москве. Она отметила с родными Пасху. А вот на днях телеведущая отправилась в отпуск. Она проводит время с подругами. Накануне они насладились концертом Ираклия Пирцхалавы.

А вот 4 мая блондинка запечатлела, как дочка резвится на улице. Маша бежала в леопардовых лосинах и блузке с рюшами. Ее волосы были заплетены в две косички. Девочка обогнала маму.

А вечером они отправились ужинать в кафе. Кудрявцева показала, как наследница сидит за детским столиком и кушает. Она выбирала овощи, а также зелень. В какой-то момент Мария стала есть кусочки лимона. Телеведущая удивилась такому предпочтению. Дочка стала уговаривать маму попробовать ее лакомство.

«Нет, Маш! Я не буду. Он очень кислый, брр», — заверила блондинка. «Ну один! Всего один», — настояла Мария.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие заметили, что дочка Леры всегда ест аккуратно, а на ее шее красуется салфетка. «Она нереальный ребенок», «Эти глаза разобьют много сердец», «Маленькая красотка», «Я в восторге от нее», «Просто леди, ничего не разлила, все покушала», — прокомментировали пост подписчики.

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