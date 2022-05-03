«Майские в Турции»: Лера Кудрявцева в платье-футболке отметилась на концерте Ираклия Пирцхалавы

Телеведущая приехала отдыхать на курорт и поддержала российский певца, который дал там концерт.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что часто общается с артистами и даже выведывает их тайны в шоу «Секрет на миллион». Блондинка каждый раз предстает на публике в новых нарядах.

Она в свои 50 лет может похвастаться стройностью. Примечательно, что у нее растет трехлетняя дочка Мария. Она растит ее вместе с мужем Игорем Макаровым.

Если 1 мая Лера провела день дома, играя с наследницей на заднем дворе, то потом она отправилась в путешествие. Телеведущая последовала примеру Натальи Подольской и улетела в Турцию на праздники.

Вечером она отправилась не только поужинать в ресторан. Кудрявцева села за столиком у сцены с Катей Гордон и другими подругами. Она была облачена в платье-футболку пудрового цвета.

Оказалось, что в этот вечер там давал концерт Ираклий Пирцхалава. Он многим знаком по «Фабрике звезд». Телеведущая заявила, что пришла его поддержать.

«Майские в Турции! Держимся вместе», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Девчонки, вы супер. Красотки… Лерусь, тебе очень идет такая длина волос», «Как классно», «Вам тут словно 18 лет», «Ого! Ираклий! Сто лет его не видела», «Какой у вас чудесный вечерок выдался», — прокомментировали пост подписчики.

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