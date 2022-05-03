А папа помогает: Кудрявцева засняла, как дочка в стеганой куртке и алых сапожках устроила магазин во дворе

Телеведущая решила показать, как проводит время с семьей. Ее трехлетняя наследница уже учится развивать свой бизнес.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет ведет шоу «Секрет на миллион». Также блондинка не скрывает, что зачастую ее зовут вести разные мероприятия. Примечательно, что свободное время она старается посвящать семье.

В свои 50 лет телеведущая воспитывает трехлетнюю дочку Марию. А также у нее растет маленький внук Лев. Ее поддержкой и опорой является молодой муж Игорь Макаров.

1 мая Лера смогла отдохнуть. Она поделилась трогательными кадрами. Телеведущая гуляла во дворе своего дома с маленькой дочкой. Девочка была облачена в спортивный костюм и стеганую куртку.

Лук дополнили алые сапожки. Она сидела с папой на диване-качелях. Малышка училась быть продавцом. Кудрявцева покупала у нее маленькие пластмассовые лопатки. Мария порой советовалась с папой, чтобы назвать цену.

«А мороженое можно купить? Только за бесплатно», — попросила телеведущая.

Девочка заверила, что шоколадного нет, а вот клубничного много. Она побежала домой, где за стеклянными дверями виднелась кухня. Но Лера попросила ее не торопиться. В итоге ей принесли вымышленное мороженное.

«Сейчас, можно я спрошу», — предупредила Мария.

Потом она подбежала к папе и стала шептать ему на ушко. Оказалось, что малышка придумала схему, как продавать лопатки.

«Лопатки все — дважды два четыре», — выпалила она. «У нас по акции! Четыре рубля все лопатки сейчас», — посмеялся Макаров.

Поклонники восхитились маленькой бизнеследи. Многие отметили, что он безумно красивая и артистичная. «Ну просто чудо такое», «Маша прям талантливая», «Сколько интузиазма», «Вот это продавец у вас», — прокомментировали кадры подписчики.

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