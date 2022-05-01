Антон Гусев после расставания с Викой Романец проводит время в обществе роскошной блондинки

Брак Антона Гусева и Вики Романец, судя по всему, себя исчерпал. Антон завел роман на стороне, Вика о нем узнала.

Прощать изменщика она не намерена. Судя по всему, Антону Гусеву ее прощение не очень-то и нужно.

Пока Вика Романец убеждает свою аудиторию в том, что расставаться с мужем ей не страшно, Антон Гусев просто молча наслаждается жизнью.

Сейчас он находится в Сочи. И не один. В микроблоге Антон Гусев засветил красавицу-блондинку с роскошными белокурыми локонами.

Девушку зовут Анной. Она, судя по всему, трудится в одной компании с Антоном Гусевым. Не исключено, что именно с ней Гусев изменил Романец.

Напомним, брак Вики Романец и Антона Гусева продлился пять лет. С Викой Антон закрутил роман, когда был женат на Евгении Феофилактовой. Наличие маленького сына не остановило его от адюльтера и последующего краха семьи. История повторяется, люди не меняются.

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