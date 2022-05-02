«Я была с человеком, когда у него было все плохо»: Вика Романец переживает из-за разрыва с Антоном Гусевым

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец уличила мужа Антона Гусева в измене. После такого она не намерена с ним жить дальше и готовится к разводу.

В микроблоге Виктория Романец рассказала, что своим нынешним успехом Антон Гусев обязан только ей. Мужа она сравнила с цветком, который холила и лелеяла, а когда тот расцвел, то тут же исчез с ее клумбы.

«Если говорить по-русски, то я была с человеком, когда у него было все плохо. Выводы сделаны. Осознание ко мне пришло на пятый день. Жизнь продолжается. Пора сажать новый цветок, который, когда вырастет и расцветет, не уйдет в чужой огород», — заявила Вика Романец.

Она призналась, что готова начать новые отношения.

Что касается Антона Гусева, то он находится в Сочи в командировке, а компанию ему составляет эффектная блондинка. В отличие от Романец, Гусев ситуацию никак не комментирует.

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