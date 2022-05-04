Светловолосый карапуз: Нюша запечатлела подросшего сына на руках у бабушки

Певица сообщила, что уехала из ОАЭ вместе с семьей.

Нюша является популярной исполнительницей. Она с юных лет выступает на сцене и успела добиться больших успехов. Артистка в последние годы собирала полные залы поклонников.

Однако после свадьбы с Игорем Сивовым у нее на первом месте теперь стоит семья. Она родила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году в звездной семье снова произошло пополнение. Звезда родила сына.

Пока Нюша скрывает имя крохи и его лицо. Примечательно, что она уехала в Дубай с семьей. Артистка решила растить детей в теплой стране, но заверила, что регулярно будет приезжать на родину.

Ранее она хвасталась апартаментами и показывала, как ее трехлетняя дочка готовит. А вот накануне певица сообщила, что находится уже в другой стране. Она пообещала, что скоро все расскажет.

В соцсети Нюша поделилась редким фото с сыном. Она запечатлела малыша на руках у его бабушки Ирины Шурочкиной. Мальчик заметно подрос. Он был облачен в серый костюм. На его голове блестели белое волосы.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что наследник артистки стал большим. «Какая карапуз», «Здоровый такой! Богатырь», «Нюша, вот это пацан у вас», «Мальчик прям крупный, бабушка молодец, что помогает», «Ой, ну что за прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!