Мамина принцесса: Нюша покрасовалась на камеру с подросшей дочкой, облаченной в воздушное платье

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже давно выступает на сцене. Она выпустила множество хитов и прославилась на всю страну. Примечательно, что в прошлом году артистка сделала паузу в карьере.

Она объявила о второй беременности. А уже в конце года певица снова стала мамой. Теперь она с мужем Игорем Сивовым воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына.

Пока имя мальчика пара скрывает, как и его лицо. Вся семья переехала в Дубай, где почти круглый год тепло. Нюша рассказывает о своей жизни, так как не скучает даже в декретном отпуске.

Певица недавно показала, как ходит в магазин в Дубае и похвасталась тем, как дочка готовит завтрак. А вот 25 апреля артистка опубликовала трогательное видео. Она запечатлелась с наследницей, которая облачилась в воздушное платье. Они покривлялись на камеру, а потом звезда примерила Симбе диадему.

«Хотела дать это в соцсетях, уж очень Симба старалась. Думаю, девочки достойны всего самого наилучшего», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выросла дочка певицы. Многие отметили, что она очень артистичная. «Симба-принцесса. Конечно, лучших платьешек, заколочек, бантиков», «Милашки», «Просто прелесть», «Какая у вас милая дочка», «Очень естественно», «Платье у нее роскошное», «Балуете девочку», «Нюша стала мамой и пропал топовый контент», — прокомментировали пост подписчики.

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