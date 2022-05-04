Копия папы: Илон Маск показал двухлетнего сына, который носит необычное имя

Миллиардер и инженер представил поклонникам своего наследника.

Четвертого мая известный американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск отмечает день рождения своего наследника. Сыну Илона Маска, который носит необычное имя — X Æ A-12, исполнилось два года.

В честь этого события 50-летний Илон Маск представил поклонникам своего подросшего наследника. Илон Маск опубликовал совместное фото с X Æ A-12.

В кадре звездный отец держит малыша на коленях и с нежной улыбкой смотрит на него.

«Счастливого дня рождения, X Æ A-12, — написал Илон Маск под фото. — Да пребудет с нами четвертое мая!»

Подписчики Илона Маска поздравили папу и его наследника с праздником и в один голос заявили, что мальчик — копия отца.

Напомним, X Æ A-12 стал седьмым по счету ребенком главы SpaceX и Tesla Илона Маска. Мама мальчика канадская певица Граймс.

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