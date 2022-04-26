Как вам такое? Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

То, о чем говорилось в последние несколько недель, свершилось. Самый богатый человек на Земле Илон Маск официально покупает социальную сеть Twitter. Сумма одной из крупнейших сделок в истории составляет 44 миллиарда долларов.

Знаменитый предприниматель приватизирует соцсеть с 16-летней историей, которая стала новым словом в свободе выражения мнений в Интернете и в мире.

Как передает издание Bloomberg, инвесторы Twitter получат по 54,20 доллара за каждую принадлежащую им акцию. Это на 38% выше цены акций компании от 1 апреля.

Кстати, сам Маск является одним из самых популярных пользователей Twitter — у него более 83 миллионов подписчиков — и владельцем акций социальной сети. В марте 2022 года он начал активно критиковать Twitter, утверждая, что алгоритмы приложения предвзяты, а модерация постов слишком жесткая. Он также считает, что рост числа пользователей сайта вызван наплывом ботов.

Западные журналисты пишут, что Маск собирается сделать Twitter «бастионом свободы слова», внеся ряд изменений в популярную платформу.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества, — говорится в заявлении бизнесмена от 25 апреля. — Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его».

Добавим, что сделка была единогласно одобрена советом директоров компании и, как ожидается, будет завершена в конце текущего года.

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