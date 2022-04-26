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Как вам такое? Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

Эксцентричный миллиардер собирается изменить алгоритмы работы социальной сети.

Как вам такое? Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов
Илон Маск. Фото: Global Look Press

То, о чем говорилось в последние несколько недель, свершилось. Самый богатый человек на Земле Илон Маск официально покупает социальную сеть Twitter. Сумма одной из крупнейших сделок в истории составляет 44 миллиарда долларов.

Знаменитый предприниматель приватизирует соцсеть с 16-летней историей, которая стала новым словом в свободе выражения мнений в Интернете и в мире.

Как передает издание Bloomberg, инвесторы Twitter получат по 54,20 доллара за каждую принадлежащую им акцию. Это на 38% выше цены акций компании от 1 апреля.

Кстати, сам Маск является одним из самых популярных пользователей Twitter — у него более 83 миллионов подписчиков — и владельцем акций социальной сети. В марте 2022 года он начал активно критиковать Twitter, утверждая, что алгоритмы приложения предвзяты, а модерация постов слишком жесткая. Он также считает, что рост числа пользователей сайта вызван наплывом ботов.

Западные журналисты пишут, что Маск собирается сделать Twitter «бастионом свободы слова», внеся ряд изменений в популярную платформу.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества, — говорится в заявлении бизнесмена от 25 апреля. — Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его».

Добавим, что сделка была единогласно одобрена советом директоров компании и, как ожидается, будет завершена в конце текущего года.

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