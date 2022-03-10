Илон Маск в седьмой раз стал отцом

Певица Клэр Буше, более известная под сценическим псевдонимом Grimes и завидный холостяк Илон Маск снова стали родителями. Малышку выносила суррогатная мать.

Для бизнесмена этот ребенок стал седьмым. У него уже есть пятеро детей от бывшей жены Жюстин Уилсон и один ребенок от Grimes, пишет журнал Vanity Fair.

Напомним, пока за плечами Маска два брака. Первой избранницей предпринимателя стала Жюстин Уилсон. Супруги, который учились вместе в одном университете, поженились в 2000-ом, а спустя восемь лет брака развелись.

Во второй раз Илон женился на актрисе Талуле Райли. Вскоре влюбленные развелись. После этого у Илона был роман со скандальной Эмбер Херд. Правда, эти отношения не выдержали испытания работой. Несмотря на это, они расстались друзьями.

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