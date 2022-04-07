Илон Маск на первом месте: Forbes опубликовал список миллиардеров 2022 года

Узнайте, кто из звезд в него попал.

Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров по состоянию на 2022 год.

По информации аналитиков издания, богачей с таким состоянием на планете 2668 человек, что на 87 имен меньше, чем в 2021 году. Причинами уменьшения количества толстосумов называются пандемия, «вялые рынки» и события на Украине.

Больше всего поредели ряды российских миллиардеров. В Forbes насчитали, что их стало на 34 человека меньше. Второй по просадке — Китай.

На первом месте — Илон Маск с 219 миллиардами долларов.

За ним идут Джефф Безос ($171 млрд), Бернар Арно и его семья ($158 млрд), Билл Гейтс ($129 млрд) и Уоррен Баффетт ($118 млрд).

Отдельно перечислим звезд шоу-бизнеса, попавших в список.

Богаче всех оказался режиссер Джордж Лукас ($6,1 млрд, 418-я строчка), за ним идет коллега Стивен Спилберг ($3,7 млрд, 801-я строчка), далее телеведущая Опра Уинфри ($2,6 млрд, 1196-я строчка), а за ней рэпер Канье Уэст ($2 млрд, 1513-я строчка).

Бывшая жена артиста Ким Кардашьян заработала чуть меньше ($1,8 млрд, 1645-я строчка). Ей в спину дышит певица Рианна ($1,7 млрд, 1729-я строчка). Также в рейтинг ворвались режиссер «Властелина колец» Питер Джексон ($1,5 млрд, 1929-я строчка) и рэпер Jay-Z ($1,4 млрд, 2076-я строчка).

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.