Поклонники шоу «Маска» назвали имя лучшего члена жюри третьего сезона проекта

Телезрители высказались в адрес судей, которые раскрыли больше всего Масок.

В минувшее воскресенье, первого мая, на НТВ показали суперфинал третьего сезона шоу «Маска». Поклонники по традиции все еще обсуждают детали выпуска и всего завершившегося сезона.

В телеграм-канале шоу «Маска» телезрителям было предложено назвать имя лучшего, по их мнению, члена жюри проекта. Критерий один — правильное угадывание артистов под масками.

«Батрутдинов Тимур — правильно назвал 11 масок! Первый и единственный угадал Наваи, называл Алсу в Пчелке и первым сказал Никиту в Козероге», «В третьем сезоне Батрудинов, а за все сезоны — Родригез», «Два Тимура», «Точно не Родригез угадал больше всех. Тимур Батрутдинов в этом сезоне показал себя лучше всех в отгадывании», «Однозначно, Тимур Батрутдинов забрал пальму первенства в этом сезоне по отгадыванию Масок», — высказались в Сети.

Напомним, победителем третьего сезона стал Дракон.

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