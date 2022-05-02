«Одна радость, что Алсу всех урыла»: поклонники обсуждают суперфинал шоу «Маска»

По мнению телезрителей, в третьем сезоне самого засекреченного проекта НТВ должна была победить женщина.

В минувшее воскресенье, первого мая, на НТВ состоялся суперфинал третьего сезона шоу «Маска». Теперь поклонники проекта горячо обсуждают его детали.

Многие признаются, что самым большим событием стало разоблачение Пчелы, под маской которой никто не рассчитывал увидеть певицу Алсу.

Разделились мнения поклонников и по поводу победителя третьего сезона. Им стал оперный певец Ильдар Абдразаков, выступавший в маске Дракона.

Одни считают, что он победил справедливо, другим кажется, что победы был достоин Монстрик, а третьи утверждают, что первое место стоило бы отдать женщине.

«Одна радость, что Алсу всех урыла», «Алсу для меня победила! Это был действительно шок!», «Только Пчела удивила, а остальные, раз были сначала известны, зачем их так долго держали?», «Я мечтала, что выиграет Анубис, а не Дракон. Можно было бы, что бы выиграл Анубис, так как третий год подряд выигрывает мужчина», «Монстрик, который вывез на себе весь сезон, получает 3 место. Дракон, который все выпуски пел в одном стиле, победитель! Разочарование», — высказались в телеграм-канале поклонники «Маски».

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