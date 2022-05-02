«Это наш новый краш»: озвучено имя победителя третьего сезона шоу «Маска», выступавшего в костюме Дракона

Определился победитель третьего сезона шоу «Маска» телеканала НТВ. Им стал участник, выступавший в костюме Дракона.

«Это наш новый краш, который вписан в историю «Маски», как победитель третьего сезона шоу», — сказал Филипп Киркоров .

Члены жюри сошлись во мнении, что Дракон – это звезда мировой оперной сцены, лауреат премии «Золотая маска», двукратный обладатели премии «Грэмми», заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. И оказались правы!

«Всем привет! А вот и я! Наконец-то, увиделись, — сказал, сняв маску, Ильдар Абдразаков. — Спасибо вам, моя публика. Спасибо вам, мои фантастические, мои самые любимые члены жюри.

Спасибо вам за ваши лица, улыбающиеся и плачущие. Это было счастье -общаться с вами, счастье – слышать ваши аплодисменты. Я не собирался быть оперным певцом. Я с детства мечтал стать поп-артистом. Но что-то пошло не так…»