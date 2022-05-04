«Маска» с Воробьевым: «В зале сначала был крик, а потом гробовая тишина. Думали – все»

Алексей Воробьев – Монстрик на шоу «Маска» вспомнил о падении со сцены во время репетиции.

На телеканале НТВ завершился третий сезон шоу «Маска». Победителем стал Дракон – оперный певец Ильдар Абдразаков, второе место у Анубиса – Маши Зайцевой.

Третье место завоевал Монстрик – Алексей Воробьев.

Во время интервью Teleprogramma.pro Алексей Воробьев вспомнил об инциденте во время репетиции одного из выступлений.

Костюм Монстрика был настолько громоздким, что в какой-то момент Алексей Воробьев не удержался и рухнул со сцены.

«В зале сначала был крик, а потом гробовая тишина: думали – все. Кто-то начал звать врача, кто-то еще что-то, а я встал и говорю: «Ладно, давайте сначала номер прогоним, надо проверить этот момент, чтобы меня еще раз не увело», — рассказал Алексей Воробьев Teleprogramma.pro.

По словам Воробьева, Монстрик – идеальный костюм для падения.

«Думаю, могу в нем с разбегу прыгать с десятиэтажного дома, меня просто отпружинит и все», — добавил Алексей Воробьев.

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