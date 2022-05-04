Лобода отреагировала на слухи, что она сбежала с деньгами россиян за границу

У певицы в России остались долги за не отработанные концерты.

Светлана Лобода уже давно стала одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она не скрывает, что зачастую зарабатывала в России, регулярно давая концерты.

В последние годы артистка путешествовала на частных самолетах и выступала на свадьбах и корпоративах в разных странах. Даже своих дочек Евангелину и Еву она перевезла в Европу. Однако из-за ситуации на Украине ей пришлось взять паузу.

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Лобода рассказывала, как помогает беженцам. На нее обрушился шквал критики, когда появились слухи, что певица получила гражданство Мальты. Ей пришлось опровергнуть домыслы и показать на камеру украинский паспорт.

Но недавно снова разгорелся скандал. Выяснилось, что Светлана задолжала денег россиянам за не отработанные концерты. В СМИ писали, что она не собирается приезжать, так как сбежала за границу. И следовательно деньги возвращать звезда тоже не будет.

Сама Лобода не стала молчать. Она выложила скрин новости и лакончино написала — «фейк». Добавим, что Макс Барский поступил иначе. Он открыто заявил, что деньги за концерты в России, которы должен был дать, возвращать не будет.

«В данном случае, наверное, я бы вернул. Но тут форс-мажор, в котором организаторы ну никак не участвуют. Надо смотреть условия контракта. Там может быть написано, что аванс остается артисту или гонорар, например», — заявил журналистам шоумен Андрей Воронцов, пишет «СтарХит».

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