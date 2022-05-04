Умом не угодили Максу! Барских омерзительно сказал о жителях России на новом видео

Украинский певец никак не может оставить своих зрителей в РФ в покое.

Макс Барских после перерыва опять объявился в социальных сетях, чтобы сообщить, что он по-прежнему в Киеве. Артист рассказал, что некоторые СМИ написали, будто он уже в Америке в то время как музыкант только планирует туда поехать.

Певец снялся за рулем автомобиля, не подыскивая культурных слов для своих зрителей в РФ.

«Большая часть населения этой страны имеет проблемы с мыслительными процессами», — сказал он о россиянах в соцсетях, клеймя их за «неправильные» публикации.

Ранее стало известно, что Барских выступит на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, о чем рассказали жители города в социальных сетях. Максу пришлось оправдываться и объяснять, что это он делает не чтобы заработать, а дабы рассказать людям правду.

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