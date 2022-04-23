«Будет голубем мира»: Светлана Лобода может получить российское гражданство

В конце февраля певица Светлана Лобода начала резко осуждать все происходящее в мире, а ситуации на Украине был посвящен буквально каждый ее пост в соцсетях.

Позже, когда в Сети появилась информация о наличии у артистки гражданства Мальты, она заверила, что у нее есть только один паспорт – украинский. Тем временем, продюсер Кирилл Чибисов не исключает, что Лобода может получить гражданство России.

«Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство. А почему нет? И будет Лобода голубем мира, песню о единении наций напишет. Лишь бы хватило у нее ума разыграть эту карту правильным образом», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

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Напомним, ранее в СМИ появился список из украинских артистов, которым будет запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет. В нем значится и фамилия Светланы. Однако официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.

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