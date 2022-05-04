Длинноногая внучка: Клава Кока в платье-рубашке Burberry покрасовалась на белом пляже с бабушкой

Певица поделилась солнечным видео. Она похвасталась тем, какие у нее роскошные гены.

Клава Кока является популярной исполнительницей. В свои 25 лет у нее миллионы поклонников. Артистка активно дает концерты, снимает новые клипы и записывает дуэты. Примечательно, что певица любит экспериментировать с образами.

Она носит мини-юбки и дерзкие платья. Блондинка может похвастаться точеной фигурой. Ранее она показала свою моложавую маму. Поклонники были уверены, что звезда пошла в нее.

Но теперь Клава опубликовала видео со своей бабушкой, которой исполняется 75 лет. Женщина выглядит моложе своих лет. На кадрах певица в одной рубашке Burberry, которая за счет свободного кроя выглядит как платье, решила устроить танцы на белом пляже.

Примечательно, что артистка не скрыла свои изящные ноги. Она обняла бабушку, которая красовалась с ней в белом платье и тоже пританцовывала на камеру.

Поклонники были восхищены именинницей. Многие также осыпали комплиментами Коку и отметили, что она унаследовала красоту от бабушки.

«Какая красивая», «Вот это зажигалочки», «Потрясающие гены», «Клава, какие у тебя ноги красивые», «Наряд роскошный», «Выглядите потрясающе», «До чего это мило», «Просто роскошные барышни», «Клава, ну наряд коротковат или ты юбку забыла?» — стали писать подписчики.

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