«Ну что за фигурка»: Клава Кока в платье-жакете блеснула мерцающим бельем в Кремле

Клава Кока является популярной исполнительницей. За последние несколько лет она смогла добиться славы. С ней записали дуэты Александр Ревва и Нилетто. Благодаря харизме и ярким образам она часто оказывается в центре внимания.

Примечательно, что даже Филипп Киркоров обратил на нее внимание. Недавно она восхитила поклонников, показав фигуру в белье. Звезда сняла пикантное видео с рэпером Soda Luv.

Но на этом сюрпризы не закончились. 30 апреля Кока не только отметилась в шоу «Маска», где предстала в одном из костюмов, но и вечером отправилась в Кремль, где Киркоров дал концерт в честь юбилея.

Певец собрал полный зал зрителей, среди которых были: Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Ксения Собчак и другие селебрити. Для такого вечера Клава облачилась в белоснежное платье-жакет. Благодаря декольте она засветила мерцающее белье.

После выступления именинника приглашенные гости отправились на банкет. Кока на улице запечатлелась, придя в восторг от увиденного.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Ее осыпали комплиментами. «Белый тебе к лицу», «Какая красивая», «Ой, что там блестит», «Ну что за фигурка», «Безумно соблазнительная», «Очень крутой лук», «Какая вы крутая», «Фигурка топчик», «Наряд манящий», — прокомментировали кадры подписчики.

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