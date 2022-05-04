Меха, колье-ошейник и корсетное платье: «созревшая» дочь Урганта показала в Америке, как отдыхать красиво

У Ивана Урганта в Америке живет старшая дочь Эрика, которая обучается в Нью-Йорке искусству фотографии.

больше по теме Умом не угодили Максу! Барских омерзительно сказал о жителях России на новом видео Украинский певец никак не может оставить своих зрителей в РФ в покое.

21-летняя девушка, по сути, не является биологической родственницей ведущего. Это дочь его жены Натальи Кикнадзе от первого брака, но знаменитость всегда называет ее исключительно дочкой. Ведь воспитывал ее любимец телезрителей с ранних лет.

Эрика знаменита тем, что любит эпатировать народ в социальных сетях своими смелыми образами. Она сделала по всему телу татуировки, покрасила волосы и даже брови в красный цвет и показала публике, как она красиво отдыхает в США.

Старшая дочь Урганта облачилась в корсетное платье с кружевом, меховую шубу и колье-ошейник и отправилась в таком виде с подругой в заведение.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.