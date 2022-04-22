Подвязки на красных чулках: «американская дочь» Урганта забыла про рамки

Взрослая дочь Ивана Урганта уже давно живет в Нью-Йорке, обучаясь на фотографа. Эрику ведущий воспитывал с пяти лет как свою, хотя биологически ее отцом является бывший муж жены знаменитости Натальи Кикнадзе бизнесмен Теймураз Куталия.

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Однако Эрику Иван никогда не называет падчерицей – только дочкой.

Наследница ведущего в последнее время любит эпатировать публику своим внешним видом (она покрасила волосы в красный цвет и сделала многочисленные тату на теле), а также провокационными фотосессиями. При этом будущий фотограф сама выступает в качестве модели. Снимки в суперкоротких юбках стали все чаще появляться в ее соцсетях.

На сей раз дочь Ивана Урганта запечатлелась не только в мини, но и красных чулках и надетой на одну ногу подвязкой.

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