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Подвязки на красных чулках: «американская дочь» Урганта забыла про рамки

Эрика любит эпатировать публику в социальных сетях.

Подвязки на красных чулках: «американская дочь» Урганта забыла про рамки
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Взрослая дочь Ивана Урганта уже давно живет в Нью-Йорке, обучаясь на фотографа. Эрику ведущий воспитывал с пяти лет как свою, хотя биологически ее отцом является бывший муж жены знаменитости Натальи Кикнадзе бизнесмен Теймураз Куталия.

Однако Эрику Иван никогда не называет падчерицей – только дочкой.

Наследница ведущего в последнее время любит эпатировать публику своим внешним видом (она покрасила волосы в красный цвет и сделала многочисленные тату на теле), а также  провокационными фотосессиями. При этом будущий фотограф сама выступает в качестве модели. Снимки в суперкоротких юбках стали все чаще появляться в ее соцсетях.

Дочь Ивана Урганта Эрика. Фото: соцсети

На сей раз дочь Ивана Урганта запечатлелась не только в мини, но и красных чулках и надетой на одну ногу подвязкой.

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