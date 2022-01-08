«Залипла»: дочь Урганта в секси-топе покрасовалась перед камерой

Старшая дочь Ивана Урганта – Эрика Кикнадзе живет и учится в Нью-Йорке. Она посещает частную школу и дизайна и довольно необычно подходит к своей внешности. На ее теле – обилие татуировок, яркие волосы и брови. Периодически Эрика устраивает пикантные фотосессии.

На этот раз Кикнадзе опубликовала в своем инстаграме кадры, на которых покрасовалась в секси-топе розового оттенка и силуэтной юбке.

«Я залипла! Огонь! Очень красиво! Классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Эрика – приемная дочь Урганта. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. А с Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

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