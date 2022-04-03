Первые кадры в форме! Макс Барских все-таки ушел в армию и заговорил по-украински

Через пару недель артист собирается в бой.

Украинский певец Макс Барских все-таки вступил в ВСУ, по крайней мере, он об этом заявил в личном блоге. На обнародованных в Сети кадрах он предстает в военной форме и обращается к публике на украинском языке. До этого, напомним, он предпочитал русскую речь.

«С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить?» — сказал певец.

Он признался, что не думал держать в своих руках что-то кроме микрофона. Через пару недель Макс Барских планирует отправиться в зону боевых действий.

Напомним, ранее музыкант «запретил» свои песни в России, а деньги, полученные за несостоявшиеся концерты, отказался возвращать публике из РФ.

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