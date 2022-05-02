«Вертлявое нечто»: после исчезновения Барских Кормухина не стала церемониться

Решивший отправиться на фронт Макс Барских неожиданно засветился на афишах Лас-Вегаса, о чем успели сообщить очевидцы из Америки.
Украинский певец не стал врать и признался, что действительно собрался за границу на гастроли. На местном музыкальном фестивале он не только якобы планировал спеть, но и рассказать про ситуацию с места событий. Теперь дескать ожидает разрешения на выезд.
Вместе с тем Макс Барских также рассказал, что лично вывез своих родственников из Украины на машине. После чего пропал с радаров и социальных сетей. Где в настоящий момент находится музыкант, совсем недавно примеряющий гимнастерку, неизвестно.
Ольга Кормухина давно не скрывает своей антипатии к артисту. И на сей раз церемониться не стала.
«Какое-то вертлявое, непонятное нечто. То ли парень, то ли девушка – бесполое. Вот такое «искусство» навязывалось публике», — сказала певица изданию «Подмосковье сегодня».
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