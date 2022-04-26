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Об отчизне думает! Барских оправдался за свое выступление в Америке

Артист подтвердил, что планирует вместо фронта отправиться на гастроли.

Об отчизне думает! Барских оправдался за свое выступление в Америке
Макс Барских. Фото: Global Look Press

Афишу с именем Макса Барских увидели люди в Лас-Вегасе. Оказывается, в мае певец собирается полететь в Америку, что принять участие в фестивале Billboard MusicCon.

Макс Барских. Фото: соцсети

И все это на фоне громких заявлений знаменитости о том, что он прошел обучение и вот-вот уйдет на фронт с автоматом. После того, как эта информация прокатилась по СМИ, Максу Барских пришлось оправдаться за свой поступок.

В социальных сетях он подтвердил, что действительно планирует улететь в Америку на фестиваль, но ждут его там якобы вовсе не ради пения, а для того, чтобы послушать его речи о ситуации в мире.

«Я сейчас нахожусь в Киеве. Мое участие в конференции возможно только при наличии официального разрешения на выезд из страны», — написал Макс Барских.

Ранее ведущая Алена Жигалова выражала уверенность, что из США артист уже не вернется на Украину.

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