«Я потерял рекламные деньги»: Галкин заговорил о финансах, оставив замок в Грязи на прислугу

Шоумен без дела в Израиле не сидит. Все билеты на свои шоу в Израиле он распродал.

Максим Галкин после волны хейта и шквала сплетен обратился к поклонникам в соцсетях, чтобы хоть как-то оправдаться и дать комментарий по поводу того, как они с семьей сейчас живут в Израиле. Вот уже два месяца, как подмосковный замок шоумена в деревне Грязь пустует. За особняком приглядывает вышколенный персонал. Алла Пугачева сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии, так по крайней мере пишут в СМИ. Местные уже успели разузнать, где именно поселилась Примадонна. Так, дом певицы стоит прямо у дороги, вокруг высокий бетонный забор с кованными воротами. Вилла утопает в зелени.

Говоря о том, почему они с семьей уехали отдыхать в Израиль, шоумен Максим Галкин заверил, что особых важных дел и проектов у него не осталось. Правда и за границей без дела юморист не сидит. Он даст гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима. А также дополнительный 13-й концерт в городе Нес-Циона. Все шоу пройдут при полном аншлаге, к довольству Галкина.

«Я потерял рекламные деньги, раз. Второе — я потерял концертные деньги! Концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть и заодно запланировал здесь концерты», — оправдался Максим, найдя способ поправить свое финансовое положение за границей.

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