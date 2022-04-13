Праздные зеваки рядом не бродят: вилла Пугачевой с особняком в побелке стоит прямо у дороги

На днях в Сети появились кадры, на которых запечатлен особняк Аллы Пугачевой в Израиле. Так, видеоролик был снят одним из местных на камеру смартфона прямо из проезжавшей мимо машины. Поклонники артистки утверждают, что им понадобилось приложить немало усилий для того, чтобы узнать, где именно в Кесарии обосновалась Примадонна. Ранее поговаривали, что в этом небольшом городке певица сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном.

Жена шоумена Максима Галкина, судя по всему, выбрала особняк с коваными балкончиками. Весь дом утопает в зелени. На участке много деревьев и кустарников. Сама вилла скрыта от любопытных глаз за бетонным забором с коваными воротами и резной калиткой. Попасть внутрь так просто праздным зевакам едва ли удастся. Тем более пока дом снят для именитой четы. Особняк Примадонны со стороны выглядит совершенно обычно: побелка, парадное крыльцо — тут нет ни башенок, ни гаргулий.

Кстати, кадры с виллой Аллы Борисовны можно посмотреть здесь. Этот видеоролик оказался в распоряжении «Экспресс газеты».

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