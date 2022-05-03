«Человек счастлив»: Савельева засняла, как трехлетний сын Сафонова в модном костюме вышел гулять

Саша Савельева долгое время была солисткой группы «Фабрика». Кудрявая блондинка всегда выделялась из толпы. Она не скрывает, что никогда не была обделена мужским вниманием.

Но найти путь к ее сердцу смог только Кирилл Сафонов. Они считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. У супругов растет сын Леон, которого они скрывают от посторонних глаз.

Не так давно Савельева отметила трехлетие сына. Она все чаще готовит с ним еду и даже берет мальчика с собой в места, где их могут подловить папарацци. А 3 мая певица решила насладиться солнечной погодой.

Она отправилась гулять с ним на детскую площадку. Саша засняла, как Леон в сером костюме, кроссовках и кепке забирается на горку. Монохромный наряд выглядел модно. Даже головной убор не скрыл его короткую стрижку.

«Человек счастлив», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что мальчик похож на отца. «Какая он большой», «Вот это пацан», «Модник у вас растет», «А лицо мы увидим?», «Ну самое время для прогулок», «Какой самостоятельный», «Так подрос уже», «Ваш сын чудесный», «Мне кажется, он копия папы», «Да, гулять в такую погоду просто счастье», «Классный», — прокомментировали пост подписчики.

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