Маленький джентльмен: Савельева привела трехлетнего сына Сафонова на теннисный корт

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она была солисткой группы «Фабрика». Ей довелось часто гастролировать. Но даже в девичьем коллективе артистка выделялась благодаря пышным светлым локонам.

Ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Влюбленные даже спустя больше 10 лет совместной жизни говорят о пылких чувствах. У них растет сын Леон, которому недавно исполнилось три года.

А вот лицо малыша пара скрывает. Лишь изредка они делятся кадрами с наследником. На этот раз Савельева взяла его с собой на корт, где играет в теннис. Она сделала трогательные кадры, на которых малыш в брюках и белом джемпере бежит по корту. У него уже отросли волосы. Саша предпочла просто любоваться им.

После тренировки певица вышла на связь. Она была в пуховике и вязаной шапке. Артистка прогуливалась во время снегопада, который прошел в Москве.

«Ощущение, как будто Новый год. Если б можно было начать все сначала, все заново, по другому сценарию. Хоть один раз», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие также поразились тому, как вырос сын Сафонова. «Какой джентельмен», «Парень вымахал», «Очень милый малыш», «Какая вы хорошая мама», «Это круто, что уже приучаете его к спорту», «Безумно классный мальчуган», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!