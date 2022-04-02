«Мы тут сырниками балуемся»: Савельева показала, как готовит с маленьким сыном Сафонова

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Много лет она давала концерты с группой «Фабрика». Певица не скрывает, что любит проводить время на сцене. Однако во время беременности она почти не появлялась на публике.

Артистка тогда покинула коллектив и начала строить сольную карьеру. Однако теперь она также растит сына Леона вместе с мужем Кириллом Сафоновым.

Примечательно, что Саша до сих пор скрывает малыша от посторонних глаз. Однако недавно у него был день рождения. Крохе исполнилось три года. Также певица часто берет его с собой в путешествия и на днях привела на тренировку по теннису.

А вот свой выходной артистка начала с приготовления сырников. 2 апреля она показала видео, как сын помогает ей готовить блюдо, проверяя все руками.

«Мы тут сырниками балуемся», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как Саша проводит время и ее кулинарными способностями. Получил комплименты и Леон. «Какой у вас классный помощник», «Это круто», «Какая вы хозяюшка», «Ого, ват это вкуснятина», «А вы их запекаете?», «Малыш уже готовит, шикарно», «Видно, когда дома любят готовить», «Ох, какие пухлые пальчики», — прокомментировали пост подписчики.

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