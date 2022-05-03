Вечер с подругами: Бузова в леопардовом платье и трендовых ботинках пудрового цвета появилась в ресторане

Телеведущая показала, как проводит праздники. Она предпочла не сидеть дома.

Ольга Бузова является телеведущей. Она длительное время вела шоу «Дом-2», но в прошлом году блондинка покинула проект. Она стала открывать для себя новые горизонты. Артистка стремится сниматься в кино, а также играть в театре.

Она также согласилась вести новые передачи. Однако телеведущая мечтает построить личную жизнь. В свои 36 лет она успевает ездить на съемки и давать концерты, но свободное время ей удается уделять лишь подругам и родне.

Недавно Бузова повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова. Она в платье по фигуре отрывалась с Сергеем Лазаревым и другими артистами. А вот 1 мая телеведущая решила поужинать в ресторане «Чайка» на набережной.

Она облачилась в леопардовом платье из шелка и кремовом жакете. Лук дополнили пудровые ботинки на тракторной подошве. Пестрый принт помог ей скрыть изъяны фигуры.

Ольга устроила дефиле. Она также веселилась с Юлией Самедовой и Марией Погребняк.

«Люблю вас мои девочки», — заявила звезда.

На следующий день они отправились в баню. Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие отметили, что стиль сафари ей идет. Другие отметили, что Ольга собиралась работать даже в праздники, но в итоге показывает только веселье и отдых. «Три грации», «Одним словом, красотки», «Сплошное веселье», «Ботинки больше головы», «Платье в тему, тебе идет», «Ну то ли похудела, то ли фотошоп отличный», — прокомментировали пост подписчики.

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