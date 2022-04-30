Приехали к Филиппу: Бузова в черном платье в голливудском стиле вместе с Лазаревым отметилась в Кремле

Телеведущая не смогла пропустить день рождения короля отечественной эстрады. Она отметила в первом ряду на его концерте.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться большим опытом участия в реалити-шоу. Артистка привыкла жить под прицелом камер. Она столкнулась с критикой, когда начала петь.

Но одним из первых ее поддержал Филипп Киркоров. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба. В последнее время телеведущая часто путешествует. Она накануне оторвалась с друзьями в Санкт-Петербурге.

А вот 30 апреля Ольга вернулась в Москву. Она поспешила к Филиппу Киркорову, которы й свой золотой юбилей отметил в Кремле. Артист дал концерт, где сменил больше 25 нарядов.

Для такого случая телеведущая принарядилась в черное силуэтное платье. Она сделала крупные локоны и накрасила губы алой помадой. У нее получился образ в голливудском стиле. Бузова устроилась в первых рядах с Бедросом Киркоровым и Яной Рудковской. Она сразу встретила Сергея Лазарева.

«Филипп — король! Все остальное лично», — заявила артистка. «Кремль полный! Папа и детки, все здесь!» — поделилась она.

Поклонники восхитились образом Ольги. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красивая», «Вот это роскошно», «Ну тут без Оли не обойтись», «Сережа сидит дальше Бузовой, тут много вопросов», «Ну ночка будет веселая», «Чувствую тут концертом не обойдется», «Ну что за красавица! Образ прям с шиком и блеском», «Компания собралась знатная», — прокомментировали пост подписчики.

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