«Такое не выставляют»: Бузова скинула простынку после бани, засветив пополневшие формы во всей красе

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что шоу «Дом-2» артистка покинула в прошлом году, а ее место занял экс-возлюбленный Дава.

Она пока не встретила новую любовь, но продолжает работать над собой. Также теперь блондинка ведет несколько новых шоу. Она предпочитает хвастаться нарядами, а свободное время посвящает друзьям и путешествиям.

На днях Ольга повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова. А вот 2 мая она отправилась с подругами в баню. Телеведущая решила развеяться. Она не устояла и поделилась в соцсети кадрами, на которых предстала в мини-бикини.

Артистка позировала без макияжа и укладки. Она показала свое роскошное декольте. Блондинка поправилась и теперь мечтает вернуться в форму, но регулярные ужины в ресторанах пока мешают ее планам.

А вот потом Бузова скинула влажную простынку после бассейна. Она показала формы во всей красе, позируя спиной к камере. Артистка подразнила поклонников своими изгибами.

Одни восхитились ее фигурой, но нашлись и те, кто подверг Ольгу критике за слишком смелые кадры и неудачный купальник. «Думаю, Оля, у вас есть и другие достоинства», «Труселя цвета неожиданности», «И все равно не замужем», «Топ сливается, а трусы такого цвета, что стыдно», «Такое впечатление, что у нее одеваться нет повода», «Такое не выставляют», «Цвет неожиданности», — прокомментировали пост подписчики.

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