Навка в остромодном пальто в клетку графитового цвета предстала с мужем Заворотнюк на публике

Фигуристка поделилась новыми снимками. Ее коллектив гастролирует по России. Она представила сказку «Бременские музыканты».

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много лет выступает на льду и успела стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что спортсменка может похвастаться тем, что создает фееричные ледовые представления.

Даже дочка Надежда участвует в постановках. Малышка встала на коньки раньше, чем пошла в школу. Также звезда сотрудничает со многими спортсменами.

В апреле Навка отметила свой день рождения. Она не стала устраивать большого праздника. Фигуристка стала редко выходить в свет. Но на днях она отправилась со своим коллективом на гастроли.

Спортсменка привезла в города сказку «Бременские музыканты». Татьяна поделилась кадрами, на которых артисты выступают в костюмах. Среди них оказался Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк, пятикратный чемпион США по фигурному катанию.

На фото Навка предстала в длинном пальто в клетку графитового цвета. Джинсы в тон и кепка дополнили образ. Чернышев также отметился в спортивном костюме.

Поклонники отметили, что спортсмен похудел. Многие осыпали комплиментами Татьяну. Она выбрала наряд с вертикальными линиями, которые визуально стройнят. «Ну что за красотка», «Очень освежающий и стильный лук», «Пальто просто роскошное», «Петр совсем худой стал, борода все гуще», «Какие все крутые», «Навка прям сама элегантность», «Очень стильный наряд и цвет модный», — стали писать подписчики.

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