«Практически Ван Гог»: Татьяна Навка похвасталась тем, как ее поздравила младшая дочка

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много лет участвовала в соревнованиях и завоевывала медали. Теперь олимпийская чемпионка создает ледовые шоу.

Она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Девочка учится в школе, а также участвует в соревнованиях. Она уже делает успехи в фигурном катании. Также у звезды есть старшая дочка Саша Жулина, которая окончила МГИМО.

13 апреля Навка отмечает свой день рождения. С утра она стала получать поздравления от близких и друзей. На этот раз фигуристка поделилась кадрами, на которых похвасталась подарком от дочки и учеников. Надежда держала в руках плакат, на котором были отпечатки ладошек вместо цветов, которые были нарисованы в вазе. Девочка улыбалась, поздравляя свою маму.

«Вау! Вот это творческое и креативное поздравление от моих детишек-фигуристов. Практически Ван Гог. Какие же вы у нас талантливые и разносторонние! Спасибо, очень тронули!» — написала именинница.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что дочка у Навки растет копией отца Дмитрия Пескова. «Самый лучший подарок», «Как мило», «Очень креативно! Красиво! Декоративно», «Папа гордится доченькой», «Татьяна, у Надюши очень добрые глаза и искреннее лицо», «Как она похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.

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