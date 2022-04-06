«Невероятная»: Татьяна Навка в полосатом плаще и лодочках отметилась с Маргаритой Симоньян

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она обладает множеством наград, включая олимпийское золото. В последние годы спортсменка снимается в шоу «Ледниковый период», а также создает свои красочные постановки.

Не раз она появлялась в зале КВН. Во время очередных съемок компанию ей составила Маргарита Симоньян. Также они виделись во время отдыха в Сочи.

6 апреля Навка решила поздравить подругу в соцсети. Она опубликовала редкие совместные кадры. Оказалось, что они любят выглядеть стильно и ярко. На кадре с отдыха спортсменка предстала в льняном платье с узором, а Маргарита была в ультрамариновом силуэтном платье и рубашке.

Другой снимок был сделан в Москве. Татьяна облачилась в полосатый плащ с алыми манжетами. Лук дополнили лодочки красного цвета. А Симоньян позировала с ней в нежно-лавандовом пальто и изумрудных брюках.

«Моя дорогая подруга, честный, стойкий журналист и очаровательная женщина — Маргарита Симоньян празднует сегодня свой день рождения! Журналистом быть сейчас тяжело, честным еще тяжелее, а преданным своей профессии тем более, но она справляется и тем самым вызывает искреннее уважение и восхищение как у простых людей, так и у коллег! Знаете, более импульсивного и в то же время способного к быстрой аналитике человека я не знаю. Она невероятная, амбициозная, активная, чуткая, женственная и прекрасная! Моя любимая, поздравляю и желаю оставаться всегда на пике карьеры, жизни и возможностей! Ты способна свернуть горы, если это необходимо! Люблю», — написала спортсменка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что подруги выглядят модно и осыпали их комплиментами.

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