Весь дом благоухает: Навка без макияжа и в брюках клеш похвасталась роскошными подарками

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако обычно спортсменка создает красочные ледовые постановки, а также посвящает время дочке Надежде, которая пошла по ее стопам и тоже занимается фигурным катанием. Примечательно, что спортсменка также участвует в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри.

13 апреля Навка отпраздновала свой день рождения. Она решила не устраивать пышную вечеринку. Фигуристка с самого утра принимала поздравления. Она похвасталась трогательным поздравлением дочки.

А вот на следующий день спортсменка опубликовала видео, снятое в загородном доме, где она живет. Татьяна была без макияжа и укладки, собрав волосы в хвост. На одном видео она в брюках клеш и футболке раскрыла коробку, в которой оказалось украшение в виде подвески.

«Какая красота! Посмотри! Яночка, милая, очень красивая штучка! Спасибо большое», — сказала фигуристка.

А потом Навка продемонстрировала торт. Это был уже второй сладкий подарок. Фигуристка пришла в восторг. На этом видео она уже позировала в спортивном костюме среди десятков цветов, которыми теперь заставлен благоухающий дом. У ног звезды бегала собачка по имени Мишель.

«Боже мой! Сегодня день тортов! Какая красота! Как это вкусно», — отметила Татьяна. «Все решили, что мне нужно поправиться», — пошутила она.

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