В Ташкенте: молодая жена Игоря Вдовина Елена Николаева покрасовалась в чапане

Бизнесмен и бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин вместе с женой, телеведущей Еленой Николаевой проводит майские праздники, путешествуя по Узбекистану.

Елена Николаева рассказала в микроблоге, что она и ее супруг поселились в лучшем пятизвездочном отеле Ташкента. Но при этом дала понять, что город ее немного разочаровал.

«Ташкент стал другим. Как бы это правильно выразить… В Ташкенте нет Ташкента. Как-то так. Привычного и родного — нет. Есть чистый, причесанный, нарядный. А тот остался в голове», — поделилась Елена Николаева.

На одной из прогулок они с Игорем Вдовиным зашли в сувенирную лавочку, где Елене Николаевой разрешили примерить национальную одежду – узбекский халат без пуговиц – чапан. В нем она позировала на фоне сундуков.

«Никогда не поздно иметь богатое приданое», — подписала кадр Елена Николаева.

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