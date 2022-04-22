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Жена Вдовина Николаева в платье из тонкого кружева жемчужного оттенка предстала с сыном в ресторане

Ведущая телеканала «Россия-1» Елена Николаева часто выходит в свет вместе с грудным Александром.

Жена Вдовина Николаева в платье из тонкого кружева жемчужного оттенка предстала с сыном в ресторане
Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева в конце декабря родила сына своему мужу, бизнесмену Игорю Вдовину.

Меньше, чем через месяц после появления малыша на свет Елена Николаева вернулась к работе. Она и ее супруг ведут активную жизнь и приучают к своему ритму четырехмесячного сына Александра.

Вместе с родителями мальчик путешествует, он уже успел побывать у мамы на работе и отметиться на съемках. Довольно часто малыш бывает в ресторанах с мамой и папой.

Елена Николаева поделилась в микроблоге снимком, сделанным в одном из заведений общепита столица.

Молодая мама предстала в роскошном платье из тонкого кружева нежного жемчужного оттенка. На руках Елена Николаева держит младенца Александра, облаченного в белый костюмчик.

Елена Николаева с сыном Александром
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети

«Каждый день узнаешь что-то новое: гормон, отвечающий за «кормление» младенчика приводит и к отечности. В моем случае она легкая, но все же. А я грешила на козий сыр. А врачи нас накануне нахваливали. Выдохнула. А на фотке он в два раза младше», — написала под фото Елена Николаева.

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воспитание сынаЕлена НиколаеваИгорь ВдовинРоссия-1телеведущая