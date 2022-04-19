«Путешественнички»: жена Вдовина Николаева запечатлелась с подросшим сыном в роскошной машине

Ведущая телеканала «Россия-1» Елена Николаева рассказала, как кроха Александр ведет себя во время поездок.

В конце декабря прошлого года бывший муж балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин вновь стал отцом.

Его жена, ведущая канала «Россия-1» Елена Николаева, подарила ему сына Александра. Малышу на днях исполнится четыре месяца.

Как и его родители, кроха ведет насыщенную жизнь. Он уже успел побывать на работе у мамы и принять участие в съемках. Вместе с родителями Александр путешествует на автомобиле.

Елена Николаева поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена вместе с сыном в салоне роскошной машины.

«Путешественнички», — подписала кадр Елена Николаева.

А когда кто-то из подписчиков поинтересовался у нее, любит ли поездки маленький Александр, ответила утвердительно.

«Очень! Наблюдает, потом спит. Потом снова наблюдает», — рассказала о поведении сына Елена Николаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.