Даже Ваня в бабочке: Подольская и Пресняков снялись в семейной фотосессии с сыновьями

Наталья Подольская является известной певицей. Она может похвастаться хитами и дуэтами с известными артистами. Уже длительное время Наталья строит отношения с Владимиром Пресняковым.

Примечательно, что она умело совмещает карьеру и материнство. Избраннику она подарила сына Артемия, которому уже шесть лет. А чуть больше года назад у пары появился еще один сын Иван.

В последнее время Наталья много времени проводит дома. Она с радостью готовит и играет с детьми. При этом певица не переставала давать концерты, ездить на шопинг и не раз этой весной участвовала в съемках для ТВ.

А вот на днях артистка устроила семейную фотосессию. Она поделилась трогательными кадрами в соцсети Подольская щегольнула в черном платье с разрезом. Она распустила волосы. А Пресняков с сыновьями облачился в смокинги и бабочки.

«Сделали фотосессию с нашими парнями. Ненавижу фотосессии с детьми — сплошные нервы и уговоры. Ваня вообще еще не подлежит уговорам. Надеюсь на фотографиях на моем лице все же будет счастье. А команда чудесная и профессиональная», — написала звезда.

Поклонники восхитились стильными кадрами. Многие осыпали певицу комплиментами. «Вы такие классные», «Какие хорошие, а Ванюша очень подрос», «Какие же вы все классные и очень красивые», «Классный все! Очень гармоничные, искренние… настоящие», «Иногда и 50-летнего мужа уговорить невозможно, а что уж говорить о Ванечке», — прокомментировали кадры подписчики.

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