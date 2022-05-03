Семейный обед: Валерия в белоснежном костюме с брюками в пол отметилась с мамой, сыном и невесткой

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что успела не только хорошо заработать, выпустить множество хитов, но и стать одной из самых известных артисток в стране.
В свои 54 года певица может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. Она уже стала бабушкой, но даже муж Иосиф Пригожин не сразу свыкся со статусом супруги, так как она выглядит моложе своих лет. А вот внучку звезды Селин они обожают.
В последнее время у Валерии почти не было и минутки на отдых. Она снималась в финале шоу «Маска», а также повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова.
Но накануне певица собрала семью за одним столом, чтобы отменить день рождения мамы Галины Николаевны. Для такого случая она облачилась в белоснежный костюм с брюками в пол, которые визуально стройнят. Именинница была в льняных светлых брюках и тунике канареечного цвета.
На праздничный обед приехали сын Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и малышкой Селин. Три поколения женщин из звездной семьи оказались вместе.
«Обед в честь Дня рождения мамули. Собрались на пять дней позже в виду плотного рабочего графика, но как же душевно провели время. Столько историй, воспоминаний — так тепло от них на сердце», — поделилась артистка.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Валерии в семье все красивые. Особое внимание на себя обратила внучка певицы, которая заметно подросла.
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