Семейный обед: Валерия в белоснежном костюме с брюками в пол отметилась с мамой, сыном и невесткой

Певица устроила посиделки в честь дня рождения своей мамы. Она собрала близких за одним столом.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что успела не только хорошо заработать, выпустить множество хитов, но и стать одной из самых известных артисток в стране.

В свои 54 года певица может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. Она уже стала бабушкой, но даже муж Иосиф Пригожин не сразу свыкся со статусом супруги, так как она выглядит моложе своих лет. А вот внучку звезды Селин они обожают.

В последнее время у Валерии почти не было и минутки на отдых. Она снималась в финале шоу «Маска», а также повеселилась на юбилее Филиппа Киркорова.

Но накануне певица собрала семью за одним столом, чтобы отменить день рождения мамы Галины Николаевны. Для такого случая она облачилась в белоснежный костюм с брюками в пол, которые визуально стройнят. Именинница была в льняных светлых брюках и тунике канареечного цвета.

На праздничный обед приехали сын Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и малышкой Селин. Три поколения женщин из звездной семьи оказались вместе.

«Обед в честь Дня рождения мамули. Собрались на пять дней позже в виду плотного рабочего графика, но как же душевно провели время. Столько историй, воспоминаний — так тепло от них на сердце», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Валерии в семье все красивые. Особое внимание на себя обратила внучка певицы, которая заметно подросла.

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