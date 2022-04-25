Светлый день: Валерия в сером пальто-халате запечатлелась у праздничного стола

Многие звезды в православную Пасху устроили семейный праздник. С детьми и родителями они отправились освещать крашеные яйца и куличи в церковь, а затем провели этот день в кругу родных. Певица Валерия не стала исключением и присоединилась к празднующим.

Звезда вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, приняла участие в народных гуляниях. Она предстала среди людей в сером пальто-халате и светлых брюках. Для памятного фото артистка позировала возле праздничного стола и поделилась кадром с веселого досуга со своими подписчиками.

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