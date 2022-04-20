Подчеркнула все изгибы: постройневшая Боня в нюдовом платье мидакси щегольнула на Бали

Бывшая звезда телестройки на встрече с подругой отметилась в женственном наряде.

Виктория Боня является известной светской львицей. Слава к ней пришла вскоре после того, как она стала участницей шоу «Дом-2».

Примечательно, что потом Виктория начала заниматься собственным бизнесом и даже смогла стать популярным бьюти-блогером. Она живет в Монако, где растит дочку Анджелину. С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она рассталась. Но в свои 42 года звезда мечтает о семье.

больше по теме 42-летняя Боня в брюках с молнией спереди и прозрачном боди похвасталась изящными формами Бывшая звезда телестройки впечатлила поклонников женственным образом.

В последнее время Боня много путешествует. Она не скрывает, что любит хорошо выглядеть. В ЦУМе светская львица часто закупает наряды. А вот недавно она прилетала на Бали, от куда делится красочными кадрами.

Каждый день Виктория демонстрирует новые образы. На этот раз она встретилась с подругой. Бизнесвумен щегольнула в нюдовом платье мидакси бренда Ким Кардашьян. Наряд подчеркнул ее спортивную фигуру.

«Наконец-то мы снова встретились, не виделись почти 3 года!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие осыпали ее комплиментами. «Викуля, что за бренд платья? Потрясающе», «Какая у вас фигурка», «Наряд бесподобный», «Вы в роскошной форме», «Такое платье может позволить себе не каждая», «Очень тепло становится от таких фото», «Что за сногсшибательная красавица», «Я любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.

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