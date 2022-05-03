«Общаемся»: Женя Феофилактова заговорила о возможности воссоединения с бывшим мужем Антоном Гусевым

Экс-участница «Дом-2» Женя Феофилактова ответила на вопросы поклонников о втором шансе для Антона Гусева, который изменял ей с Викой Романец и не только.

Любовный треугольник – Женя Феофилактова, Вика Романец и Антон Гусев вновь приковывает запредельное внимание поклонников.

Как оказалось, Антона Гусева не переделать. Он изменял Жене Феофилактовой с Викой Романец, а женившись на Вике, начал гулять и от нее.

Вика намерена развестись с предавшим ее Антоном. Женя Феофилактова чувствует себя отмщенной.

А поклонники живо интересуются, общается ли Феофилактова с Гусевым и даст ли ему второй шанс, если Антон вдруг постучит в ее дверь.

На первый вопрос Женя Феофилактова ответила утвердительно, на второй – отрицательно.

«Общаемся на тему ребенка, — написала Женя Феофилактова в микроблоге. — Мои дорогие, нашей семье пришел конец уже давно, поэтому подобных мыслей у вас не должно быть».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.