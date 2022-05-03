«Общаемся»: Женя Феофилактова заговорила о возможности воссоединения с бывшим мужем Антоном Гусевым

Любовный треугольник – Женя Феофилактова, Вика Романец и Антон Гусев вновь приковывает запредельное внимание поклонников.
Как оказалось, Антона Гусева не переделать. Он изменял Жене Феофилактовой с Викой Романец, а женившись на Вике, начал гулять и от нее.
Вика намерена развестись с предавшим ее Антоном. Женя Феофилактова чувствует себя отмщенной.
А поклонники живо интересуются, общается ли Феофилактова с Гусевым и даст ли ему второй шанс, если Антон вдруг постучит в ее дверь.
На первый вопрос Женя Феофилактова ответила утвердительно, на второй – отрицательно.
«Общаемся на тему ребенка, — написала Женя Феофилактова в микроблоге. — Мои дорогие, нашей семье пришел конец уже давно, поэтому подобных мыслей у вас не должно быть».
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