Феофилактова — Романец: «Никому не нужна пьющая женщина»

Война между Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой продолжается. После расставания с Антоном Гусевым, украинка обрушилась с критикой на его бывшую жену. Мол, та сейчас злорадствует и пиарится на их разводе.

Однако Женя в долгу не остается и отвечает Вике. По ее словам, Романец получила по заслугам, ведь в свое время сама встречалась с женатым Гусевым.

«А что остается делать женщине с зависимостью? Она в свое время не брезговала скакать с моим бывшим мужем по машинам. При том, что она, по ее же словам, была пятой по счету, с кем он крутил роман на тот момент. Но никому не нужная пьющая женщина», — заявила Феофилактова в соцсетях.

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