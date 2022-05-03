Просто красавчик: Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась редким фото любимого мужа

Живущие на две страны – Россию и Кипр – экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова и ее муж Юрий сейчас находятся на Кипре.

Пара прилетела сюда некоторое время назад и сейчас наслаждается прекрасной теплой погодой. Вместе с дочкой Ритой Агибаловой Ирина и Юрий Агибаловы совершили прогулку в горы.

Снимком, который она сделала во время отдыха в ресторанчике, Ирина Агибалова поделилась в микроблоге. В кадре она предстала с мужем Юрием, которого не так часто показывает в Сети.

«Знаю, что кроссовки не в тему к этому образу, уже написали мне об этом много раз модные диванные критики. Но гулять в горах — самое то! И плевать, кто что скажет. Нам было так хорошо на этой прогулке, потому что погулять втроем, в давно позабытом составе: мама, папа и дочка, это такое счастье!» — написала Ирина Агибалова.

Подписчики сделали комплименты и ей, и ее мужу, заявив, что Юрий – настоящий красавчик.

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